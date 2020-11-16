У Раді створили групу для розробки законів про підтримку бізнесу на час карантину

У Верховній раді створили групу для розробки законів про підтримку бізнесу на час карантину. Перше засідання групи відбулося у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Парламентарі обговорили заходи, які сприятимуть підтримці бізнесу: мораторії на перевірки, податкові канікули, прості та доступні механізми кредитування малого та середнього бізнесу, надання державних гарантій за кредитами мікро-, малому та середньому бізнесу.

Також йшлося про запровадження компенсаційного сертифікату, можливість одноразових виплат малому та мікробізнесу на покриття витрат на заробітну плату й орендну плату, компенсація для працівників, які вимушені не працювати у вихідні тощо.

"Під час обговорення наголошувалося на необхідності напрацювати два документи, а саме, законопроект для підтримки різних галузей економіки на час карантину вихідного дня та відповідні рекомендації Кабінету міністрів для необхідних змін", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Нацполіції повідомляли, що в Україні за суботу зафіксували 999 порушень карантину. Найбільше - у Львівській та Дніпропетровській областях.

Як писало РБК-Україна, в Україні пройшов так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка було заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, салонам краси і спортзалах. У кількох містах пройшли протести, правоохоронці блокували ринки в містах, які не ввели карантин.