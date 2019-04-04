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Рахункова палата оприлюднила результати аудиту програми "теплих кредитів"

Новини » Економіка    04.04.2019 - 13:17
Рахункова палата оприлюднила результати аудиту програми "теплих кредитів"
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останні три роки теплими кредитами скористалися чверть мільйона осіб

Рахункова палата оприлюднила результати аудиту Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рахункової палати.

Як зазначається у звіті, на програму протягом 2016-2018 років використано з держбюджету понад 2 млрд грн. Скористалися "теплими кредитами" за цей період 240 тис. позичальників, серед яких майже 86% населення.

"У 2016-2018 роках цільові показники Державної програми виконано частково - лише одне завдання з трьох", - йдеться в повідомленні

У Рахунковій палаті також зазначають, що Державна програма не містить результативних показників щодо фактичної кількості промислових об'єктів та житлових будинків, які першочергово підлягають проведенню заходів з енергозбереження. "Це унеможливлює здійснення розрахунку об'єктивної та обґрунтованої потреби в обсягах фінансування, необхідних для досягнення визначеної мети", - додали в прес-службі.

У звіті також наголошується, що із передбачених за бюджетною програмою 2 млрд грн на функціонування Фонду енергоефективності, частину (400 млн грн) перерозподілено для фінансування заходів Державної програми у 2017-2018 роках. У 2018 році 1,5 млрд грн державного бюджету спрямовано на формування статутного капіталу державної установи "Фонд енергоефективності" з метою забезпечення його функціонування. Разом з тим зазначені кошти на здійснення статутної діяльності не використовувались.

Нагадаємо, у 2018 році Кабінет міністрів України в рамках політики ефективного використання енергоресурсів виділив 400 млн гривень на реалізацію програми надання кредитів на проекти утеплення будівель.

Як повідомляло РБК-Україна, Рахункова палата за 2018 рік виявила порушень в бюджетній сфері на 17 млрд грн.

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