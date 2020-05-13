У Раді зібрали підписи для ще одного позачергового засідання

У Верховній раді за ініціативою партії "Голос" зібрали необхідну кількість підписів для проведення ще одного позачергового засідання парламенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Романа Лозинського Facebook.

За його словами, на позачерговому засіданні планується розгляд продовження санкцій проти російських соціальних мереж.

"156 підписів зі 150 необхідних - зібрано. Сьогодні вранці оголосив про початок збору підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання парламенту. Все для того, щоб вирішити тільки одне питання і захистити країну від кібервійськ агресора", - написав Лозинський.

До цього нардеп повідомляв, що до завершення санкцій залишається два дні.

Раніше РБК-Україна писало, що апаратом Ради національної безпеки і оборони України підготовлено проект рішення щодо застосування санкцій щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів, зокрема "Mail.ru", "ВКонтакте" і "Однокласники".

Зазначимо, сьогодні, 13 травня, відбулося позачергове засідання парламенту, на якому серед іншого було прийнято у другому читанні законопроект про врегулювання банківської діяльності, необхідний для співпраці з МВФ.