ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду

Новини » Політика    15.03.2019 - 09:39
У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

На засіданні Ради також продовжать розгляд "мовного закону"

У Верховній раді України сьогодні, 15 березня, відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Також повідомляється, що після години запитань до уряду нардепи продовжать розгляд поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання).

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що Верховна рада України розглянула майже чверть поправок до "мовного закону".

Серед відхилених поправок норма про обов'язковість вести засідання і робоче спілкування в органах державної влади виключно українською мовою, про українську мову як робочу в закордонних дипломатичних установах України, а також норму, яка б визначала українську мову мовою праці. Вона передбачала, що якщо частина працівників не володіє українською мовою, обов'язок перекладу при їх робочому спілкуванні покладався б на власника підприємства.

Раніше також стало відомо, що у БПП допускають прийняття "мовного закону" вже після виборів.

 

У Раді розповіли, коли продовжать розгляд "мовного закону"
Теми: Засідання Ради
Новини України языкВерховна Радаправительство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся