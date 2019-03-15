У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду

Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

На засіданні Ради також продовжать розгляд "мовного закону"

У Верховній раді України сьогодні, 15 березня, відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Також повідомляється, що після години запитань до уряду нардепи продовжать розгляд поправок до законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання).

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що Верховна рада України розглянула майже чверть поправок до "мовного закону".

Серед відхилених поправок норма про обов'язковість вести засідання і робоче спілкування в органах державної влади виключно українською мовою, про українську мову як робочу в закордонних дипломатичних установах України, а також норму, яка б визначала українську мову мовою праці. Вона передбачала, що якщо частина працівників не володіє українською мовою, обов'язок перекладу при їх робочому спілкуванні покладався б на власника підприємства.

Раніше також стало відомо, що у БПП допускають прийняття "мовного закону" вже після виборів.