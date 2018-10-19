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У Раді сьогодні пройде година запитань до уряду

Новини » Політика    19.10.2018 - 08:29
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи можуть також розглянути питання стипендій для молодих вчених

У Верховній раді України сьогодні, 19 жовтня, відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Крім того, нардепи можуть розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді, а також зміни до постанови Ради про призначення в 2016 році іменних стипендій для найталановитіших молодих вчених.

Нагадаємо, напередодні парламент провалив закон про підвищення акцизу на алкоголь і сигарети з січня 2019 року. Проектом закону пропонувалося додатково підвищити на 9% ставки акцизів на пиво, вина кріплені, спирт етиловий та продукти, які містять спирт.

Крім того, на вчорашньому засіданні Рада відмовилася скасувати звернення до РНБО про санкції щодо двох телеканалів. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив, що підпише раніше прийняту постанову про ініціювання санкцій проти "112 Україна" і NewsOne. Служба безпеки України вбачає в ефірі останнього "кліше російської пропаганди і ознаки прихованого призову до агресивних дій".

 

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