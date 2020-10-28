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У Раді вважають, що говорити про українську вакцину від COVID-19 поки занадто рано

Київ, Середа 28 жовтня 2020 11:48
У Раді вважають, що говорити про українську вакцину від COVID-19 поки занадто рано
Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що поки рано говорити про українську вакцину від коронавірусу. Поки є тільки український кандидат в вакцини.

Про це Радуцький заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що поки складно говорити, чи буде готова українська вакцина від COVID-19 через рік.

"Поки в світі розробляється близько 50 вакцин. Але ще ні в кого не вийшло це зробити за рік. Я хочу, щоб Україна була першою країною, в якій це вийде зробити. Але пройшли тільки в клінічні випробування. Це навіть не перший етап. На сьогоднішній день говорити про українську вакцину дуже рано. Є український кандидат ", - сказав Радуцький.

Нардеп додав, що зараз Україна чекає, щоб Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що на сьогодні є підстави для подальших клінічних випробувань українського кандидата в вакцини. Після цього можна буде говорити, що Україна випробовує вакцину.

Нагадаємо, минулого тижня група вчених презентувала президенту Володимиру Зеленському результати доклінічних досліджень українського кандидата в вакцини проти COVID-19.

При цьому вчені хочуть почати випробування на людях українського кандидата в вакцини через три місяці.

Раніше РБК-Україна писало, що вчені планують випустити українську вакцину через рік.

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Новини України Суспільство ВакцинаМихайло РадуцькийКоронавірус

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