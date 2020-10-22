Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від COVID-19

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий випробувати на собі українську вакцину від коронавірусу. Він це зробить, якщо вакцина успішно пройде випробування.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам українських телеканалів.

За його словами, з радянських часів ніхто не займався розробкою вакцин.

"Незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми будемо закуповувати у будь-якому випадку. Ми не чекатимемо нашої, але потім її теж додамо. Бо з COVID-19 ми будемо боротись не один рік. Вакцина буде працювати багато років", - сказав Зеленський.

На питання журналіста про те, чи він готовий випробувати вакцину на собі, президент сказав: "Так". За його словами, українська вакцина буде унікальною.

Нагадаємо, розробник української вакцини від COVID-19 назвав орієнтовні терміни завершення її виготовлення.

Більше про українську вакцину йдеться в матеріалі РБК-Україна "Розробник" української вакцини "від COVID-19: Через рік сподіваємося отримати препарат".