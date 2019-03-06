Раді рекомендують вдвічі скоротити штраф за перевищення ліміту готівки в касі

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний закон рекомендується прийняти за основу

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній раді прийняти законопроект №9451 про деякі питання застосування фінансових санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, яким передбачається вдвічі скоротити штраф за перевищення ліміту готівки в касі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, документ рекомендується прийняти за основу.

Вказано, що метою закону є приведення фінансово-правової відповідальності за правопорушення у сфері готівкових розрахункових правовідносин до сучасних економічних умов, забезпечення розмірів штрафів ступеню суспільних наслідків та шкідливості здійснюваних правопорушень.

Проектом, зокрема, пропонується скасувати указ президента від 1995 року "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" та запровадити штрафи за порушення касової дисципліни підприємств та організацій, що є меншими за розміром (в т.ч. звільнення від штрафів за деякі правопорушення, передбачені зазначеним указом). Зокрема, за:

зберігання готівкових коштів у касах підприємств понад встановлений ліміт залишку готівкових коштів передбачено застосування штрафу в розмірі 100% від понадлімітної суми (замість 200%);

неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування) - 2-х кратний розмір неоприбуткованих готівкових коштів (замість 5-ти кратного розміру).

"Народні депутати підтримали законопроект, прийняття якого дозволить забезпечити відповідність фінансово-правової відповідальності її загальним принципам з урахуванням поточного стану грошово-кредитної системи", - сказано у повідомленні парламенту.

Нагадаємо, раніше фінкомітет рекомендував парламенту прийняти законопроект №9417 про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендує ВР прийняти за основу законопроект №9034 про фінансові інструменти банків щодо випуску банківських сертифікатів.