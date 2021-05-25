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Раде рекомендуют усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции

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Украина, Вторник 25 мая 2021 17:54
Раде рекомендуют усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции Фото: Раде рекомендуют принять за основу закон для защиты детей от влияния эротической продукции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют усилить защиту детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу соответствующий законопроект №5330-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Проект запрещает использование образов всех детей (а не только несовершеннолетних) в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и в проведении зрелищных мероприятий такого характера.

"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о внесении изменений в ЗУ "О защите общественной морали"(№5330-1)", - сказано в сообщении.

Напомним, в середине марта в Украине ужесточили наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Соответствующий закон вступил в силу.

Он закрепляет в украинском законодательстве определение понятия "детская порнография" и устанавливает уголовную ответственность за совершение действий сексуального характера, домогательства к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, за изготовление и использование детской порнографии, за посещение или проведение мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетнего, а также за привлечение ребенка к участию в них.

Как писало РБК-Украина, 18 февраля народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3055.

В январе 2020 года глава государства Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине реестра педофилов.

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