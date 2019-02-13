Раді рекомендують врегулювати дозволи на спецвикористання диких тварин

Законопроект рекомендується прийняти за основу

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы рекомендует принять за основу законопроект №9332 о выдаче разрешений на специальное использование объектов животного и растительного мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, проектом предлагается определить порядок выдачи разрешений на специальное использование объектов животного и растительного мира, а также тех, которые включены в Красную книгу Украины, и на их ввоз или вывоз из Украины; установить условия прекращения, переоформления права на специальное использование соответствующих объектов и тому подобное.

При этом Главное научно-экспертное управление, проанализировав проект, выразило по его содержанию некоторые замечания. Часть изменений, которые предложены в законе, в случае принятия могут создать внутренние несогласованности в процедуре получения разрешения на специспользование объектов животного и растительного мира. В своем заключении управление отмечает, что по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект может быть принят за основу при условии учета высказанных замечаний и предложений.

"Комитет отметил, что предложения Главного научно-экспертного управления могут быть разработаны при подготовке законопроекта ко второму чтению и принял решение рекомендовать Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении, принять за основу данный законопроект", - сказано в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует ВР принять за основу законопроект №9125 о повышении штрафов за грубое нарушение правил рыболовства.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров предлагает Раде принять законопроект №9125, которым предлагается усилить ответственность за нарушение гражданами и должностными лицами правил использования объектов животного мира.