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Раді рекомендують спростити створення індустріальних парків в Україні

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують спростити створення індустріальних парків в Україні. Комітет з питань економічного розвитку рекомендує ухвалити в другому читанні відповідний законопроект №4416-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Під час підготовки законопроекту до другого читання подали 254 поправки, із них повністю, частково або редакційно пропонується врахувати 95, відхилити - 159 поправок.

Глава комітету Дмитро Наталуха зазначив, що до другого читання закон значно вдосконалили.

"Розширено перелік стимулів для парків. Замість компенсації 50% підключення до електромереж, компенсовуватимуться підключення до всіх комунікацій; збережена компенсація відсоткових ставок по кредитах для облаштування парків; закладено виділення мінімум двох мільярдів щороку на стимулювання парків", - сказав Наталуха.

Також вдосконалили процедуру створення та включення до реєстру; передбачили запобіжники проти потенційних зловживань при використанні стимулів.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду у другому читанні прийняти проект закону в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон у першому читанні у середині квітня.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого Кабінет міністрів підтримав у ході свого засідання законопроект про перезапуск роботи індустріальних парків.

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