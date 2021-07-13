Раді рекомендують спростити створення індустріальних парків в Україні

Під час підготовки законопроекту до другого читання подали 254 поправки, із них повністю, частково або редакційно пропонується врахувати 95, відхилити - 159 поправок.

Глава комітету Дмитро Наталуха зазначив, що до другого читання закон значно вдосконалили.

"Розширено перелік стимулів для парків. Замість компенсації 50% підключення до електромереж, компенсовуватимуться підключення до всіх комунікацій; збережена компенсація відсоткових ставок по кредитах для облаштування парків; закладено виділення мінімум двох мільярдів щороку на стимулювання парків", - сказав Наталуха.

Також вдосконалили процедуру створення та включення до реєстру; передбачили запобіжники проти потенційних зловживань при використанні стимулів.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді за результатами розгляду у другому читанні прийняти проект закону в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням", - вказано у повідомленні.