Раді рекомендують зменшити грошову заставу під час виборів у 9 разів

Комітет з питань організації держвлади рекомендує парламенту зменшити грошову заставу під час виборів у дев’ять разів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління апарату Верховної ради.

Так, члени комітету на своєму засіданні розглянули законопроект №2769 "Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)". Зокрема, документом пропонується вираховувати розміри грошової застави за формулою: чотири мінімальні заробітні плати на 90 тисяч населення. А у населених пунктах із населенням до 90 тисяч пропонується зберегти передбачену у Виборчому кодексі відсутність застави.

"У разі ухвалення законопроекту розмір застави зросте у порівнянні з тим, який застосовувався на виборах 2015 року, оскільки збільшилась мінімальна зарплата, однак він буде в межах норми для того, щоб на місцях партії змогли взяти участь у виборах і могли зареєструватись міські голови", - вказано у повідомленні.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді законопроект №2769 за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу і в цілому із техніко-юридичним доопрацюванням. За таке рішення проголосували 17 народних депутатів", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, депутат ВР від фракції "Слуга народу" Олександр Качура раніше опублікував порядок денний позачергового засідання Ради, в якій значився розгляд даного проекту закону.

Однак у порядку денному, опублікованому на сайті парламенту трохи пізніше, документ вже відсутній.