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Рада хоче запровадити страхування на повернення українських туристів з-за кордону

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Україна, П'ятниця 28 травня 2021 11:45
Рада хоче запровадити страхування на повернення українських туристів з-за кордону Фото: в Україні можуть ввести страхування на повернення туристів з-за кордону (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада хоче запровадити страхування на повернення українських туристів з-за кордону. Це передбачає відповідний законопроект №4162.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Голова підкомітету з питань туризму та курортів Дмитро Нальотов нагадав, що у квітні Верховна рада в першому читанні ухвалила оновлений закон про туризм.

Документ передбачає скасування ліцензування для туроператорів, які займаються внутрішнім туризмом, щоб дати поштовх для розвитку туристичної галузі.

Також створюється єдиний туристичний реєстр - електронна база даних для суб’єктів туристичної діяльності.

"Це дозволить державі збирати статистику, а суб’єктам туристичної діяльності - взаємодіяти між собою. Крім того, законом змінюються підходи до категоризації засобів розміщення. Вводиться страхування на повернення наших туристів з-за кордону, якщо вони потрапили там в таку ситуацію. Оновлюється термінологія згідно з сучасними нормами", - зазначив парламентар.

Нагадаємо, міністр культури України Олександр Ткаченко заявив, що туристична сфера постраждала від пандемії більше всіх. Про її відновлення можна говорити не раніше 2023 року.

Як писало РБК-Україна, у листопаді 2020 року Верховна рада схвалила в другому читанні зміни до Податкового кодексу про пільги в оподаткуванні для сфери культури, туризму і креативних індустрій. Нардепи прийняли законопроект №3851.

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