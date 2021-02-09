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Раді не рекомендують створювати постійні комісії з протидії повеням

Автор: Юлія Струк

https://iportal.rada.gov.ua/news/news_kom/203057.htmlВерховній раді не рекомендують створювати постійно діючі комісії з протидії повеням. Таке рішення ухвалив комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

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Зокрема, комітет рекомендує відхилити відповідний законопроект №4455 про захист від повеневих ситуацій.

"За висновком комітету, такі комісії дублюватимуть функції, які, згідно з чинним законодавством, покладені на інші органи... Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді проект закону, № 4455, за результатами розгляду в першому читанні відхилити", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року на відновлення доріг місцевого значення, заходи з берегоукріплення, відновлення мостів та мостових переходів після повеней Закарпатській області виділили додатково 37 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, наприкінці вересня Кабінет міністрів вирішив направити понад 175 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України. Йдеться про п'ять регіонів: Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Крім того, президент Володимир Зеленський підписав закон про виділення 2 млрд гривень на ліквідацію повеней в Україні.

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