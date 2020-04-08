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Раді рекомендують ухвалити закон про Митний тариф

Новини » Політика     08.04.2020 - 12:53
Раді рекомендують ухвалити закон про Митний тариф
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У разі прийняття новий закон набуде чинності з липня цього року

Комітет парламенту питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді ухвалити законопроект №3228 "Про Митний тариф України". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що 7 квітня комітет провів засідання у режимі відеоконференції.

Зазначається, що необхідність його прийняття обумовлена приведенням законодавчої бази країни у відповідність із системою загальновизнаних норм міжнародного права, зокрема, шляхом створення Митного тарифу, в основу якого покладено версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (ГС-2017) і Комбінованої номенклатури Європейського союзу, з урахуванням зобов’язань у рамках СОТ.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного третьої сесії вказаний законопроект та за результатами розгляду у першому читанні прийняти проект закону про Митний тариф України за основу та в цілому як закон з врахуванням техніко-юридичних правок", - сказано у повідомленні.

У разі прийняття документ набере чинності з 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України пропонує Верховній раді змінити митний тариф України. Законопроект №3310 "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" був зареєстрований у парламенті 7 квітня.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада 2019 року в парламенті з'явився текст законопроекту уряду Олексія Гончарука №2482 "Про митний тариф України".

Так, у ході засідання 20 листопада уряд Гончарука схвалив законопроект про митний тариф України. Зокрема, станом на сьогодні цей законопроект знятий з розгляду парламенту.

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