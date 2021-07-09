Раді рекомендують ухвалити закон для погашення заборгованості на ринку електроенергії

Документ вносить зміни до Податкового кодексу.

"Законопроект спрямований на повне та ефективне погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії України, утвореної станом на 1 липня 2019 року, та врегулювання низки проблемних питань оподаткування, які виникли внаслідок тривалого непогашення ланцюгової заборгованості на ринку електроенергії", - вказано у повідомленні.

Закон встановлює особливості оподаткування операцій, які спрямовані на погашення заборгованості на Оптовому ринку електроенергії.

До 1 січня 2026 року продовжують застосування касового методу для податку на додану вартість для учасників ринку електроенергії.

"Тимчасово, до 01.01.2026 року, застосувати касовий метод для сплати податку на прибуток виробниками електроенергії з альтернативних джерел, у частині обсягів електричної енергії, що не була оплачена державним підприємством "Гарантований покупець", - інформують у Раді.

Члени комітету висловили ряд зауважень до проекту.

"Комітет рекомендує Верховній раді включити законопроект до порядку денного сесії і прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.