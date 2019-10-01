Раді рекомендують схвалити закон щодо перезапуску НАЗК

Комітет парламенту з питань антикорупційної політики рекомендує Верховній раді ухвалити в цілому законопроект №1029 щодо перезапуску Національного агентства з запобігання корупції, у редакції якого до першого читання містилася норма про щодо скасування фінансування партій, які програли вибори. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, комітет на засіданні 30 вересня завершив розгляд пропозицій до проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції".

Всього під час підготовки законопроекту до другого читання народними депутатами було внесено 131 правку і пропозицію.

"Комітет рекомендував Верховній раді ухвалити проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" у другому читанні та в цілому із техніко-юридичними правками", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 11 вересня Рада прийняла за основу законопроект №1029 президента Володимира Зеленського, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах, та передбачається перезапуск НАЗК. За документ проголосували 283 нардепа, також Рада підтримала підготовку закону до другого читання за скороченою процедурою.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави вніс до Ради цей закон 29 серпня.

Так, Рада схвалила фінансування партій за рахунок держбюджету з липня 2016 року: ВР прийняла в другому читанні законопроект № 2123а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За відповідне рішення в цілому проголосували 229 нардепів при 226 мінімально необхідних.