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Раде рекомендуют принять закон об обеспечении лечения коронавируса

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 18:07
Раде рекомендуют принять закон об обеспечении лечения коронавируса
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять в целом

Комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует парламенту принять законопроект №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)". Об этом свидетельствует заключение комитета, опубликованное на сайте ВР.

В нем отмечается, что комитет рассмотрел данный проект закона в ходе заседания в пятницу, 27 марта.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде безотлагательно включить указанный законопроект в повестку дня внеочередного заседания Верховной рады девятого созыва и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом как закон", - говорится в заключении комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде появился текст законопроекта №3268. Этим проектом, в частности, предлагается разрешить применение зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения, при наличии доказанной эффективности по лечению коронавируса.

Как писало РБК-Украина ранее, данный проект закона был зарегистрирован в Раде в пятницу, однако изначально его текст отсутствовал.

Добавим, глава Минздрава Илья Емец в своем видеообращении заявил, что количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы. Он подчеркнул, что украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако сейчас его распространение еще можно локализовать.

Внеочередное заседание Рады запланировано на воскресенье, - источник В Раде появился текст законопроекта об обеспечении лечения коронавируса
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