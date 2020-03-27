У Раді з'явився текст законопроекту щодо забезпечення лікування коронавірусу

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом пропонується дозволити застосування ліків за показаннями, що не включені до затвердженої інструкції

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проектом пропонується передбачити можливість застосування для лікування особи, хворої на коронавірусну хворобу (COVID-19), підтверджену за результатами лабораторного тестування, незареєстрованих лікарських засобів, що рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю та Ізраїлю для лікування коронавірусної хвороби у відповідній країні.

Також пропонується дозволити застосування зареєстрованих лікарських засобів за показаннями, незазначеними в інструкції для медичного застосування, за умови наявності доведеної ефективності щодо лікування коронавірусу та/або рекомендовані офіційним органом США, країн - членів ЄС, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, КНР, Ізраїлю для лікування коронавірусної хвороби у відповідній країні. Порядок призначення та застосування таких лікарських засобів у тижневий строк має встановити Міністерство охорони здоров'я.

Проектом закону також передбачається:

затвердження протоколів клінічних досліджень лікарських засобів, для лікування коронавірусної хвороби та суттєвих поправок до останніх у термін до 5 календарних днів;

проведення експертизи реєстраційних матеріалів та матеріалів щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів ліків для лікування COVID-19 за умови подання реєстраційних матеріалів та матеріалів щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів, викладених українською чи англійською мовою, у строк до 5 календарних днів;

прийняття рішень про держреєстрацію або про відмову у ній таких лікарських засобів у строк, що не перевищує 2 робочих днів з дати надходження до МОЗ висновків щодо якості, безпеки та ефективності лікарських засобів, складених ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" за результатами експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє).

Крім того, у законі прописується проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби та суттєвих поправок до них у строк до 5 календарних днів.

Документом також пропонується здійснення МОЗ невідкладного та постійного оновлення протоколів надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби, лікарських засобів для лікування COVID-19 та моніторингу безпеки та ефективності ліків для лікування коронавірусу.

Нагадаємо, даний проект закону був зареєстрований у Раді в п'ятницю, проте спочатку його текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна, глава МОЗ Ілля Ємець у своєму відеозверненні заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Він підкреслив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак зараз його поширення ще можна локалізувати.

Так, парламент 26 березня повинен був зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути пакет "антикоронавірусних" законопроектів, проте засідання відклали. У Верховній раді заявили, що засідання відбудеться тоді, коли буде прийнято рішення щодо секвестру державного бюджету.