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Раді рекомендують ухвалити закон про нові форми податкових декларацій

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 13:04
Раді рекомендують ухвалити закон про нові форми податкових декларацій Фото: в Україні можуть ввести нові форми податкових декларацій (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують встановити строки набрання чинності нових форм податкових декларацій, податкових та акцизних накладних. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту ухвалити відповідний законопроект №5516 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Документ встановлює строки затвердження та оприлюднення нових форм податкових декларацій, податкових та акцизних накладних. Впроваджується робота програмного забезпечення електронного кабінету нових форм і перевірки коректності його роботи.

Згідно з законом, нові форми набирають чинності у податковому періоді, що настає за податковим періодом розміщення на офіційному веб-сайті Державної податкової служби повідомлення про готовність програмного забезпечення е-кабінету нових форм.

До визначення нових форм залишаються чинними діючі форми податкових декларацій, податкових та акцизних накладних.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді включити законопроект у порядок денний п’ятої сесії та прийняти його за основу", - вказано у повідомленні.

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