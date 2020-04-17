Раді рекомендують схвалити закон про електронні комунікації

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній раді схвалити законопроект №3014 "Про електронні комунікації" за основу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління ВР.

Так, комітет провів засідання у режимі відеоконференції за участю дев’яти народних депутатів.

Зазначається, що проект визначає правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановлюватиме повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

При цьому до законопроекту надійшло ряд пропозицій і зауважень, зокрема, від Кабінету міністрів, однак, на думку підкомітету, вони можуть бути враховані при підготовці до другого читання.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді ухвалити проект закону №3014 у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, цифровий комітет рекомендує Верховній раді схвалити у повторному другому читанні законопроект №2042 "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики".

Як писало РБК-Україна, Рада схвалила за основу законопроект про кримінальну відповідальність за руйнування телекомунікаційних мереж.