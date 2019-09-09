Раді рекомендують схвалити закон щодо електронного документообігу у ВР

Законопроект рекомендують прийняти в цілому
Верховній раді рекомендували прийняти проект закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов'язаного із законодавчим процесом". Про це заявив голова комітету ВР з питань регламенту Верховної ради Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна.
"Проект № 1044-1 пропонується рекомендувати Верховній раді включити до порядку денного та за результатом розгляду прийняти в першому читанні за основу та в цілому", - заявив Кальченко.
При цьому комітет рекомендував Раді не підтримувати основний законопроект № 1044, який було визначено президентом України як невідкладний.
Нагадаємо, в жовтні 2015 року голова Верховної ради 8 скликання Володимир Гройсман запропонував створити в Раді електронний документообіг.
Як писало РБК-Україна, в лютому 2016 року спікер ВР Андрій Парубій обіцяв, що парламент перейде на електронну обробку документів. Додамо також, що Апарат Верховної ради України у 2016-му сподівався на фінансову допомогу Європейського союзу в проведенні реформ в діяльності українського парламенту, серед яких й електронний документообіг.
Однак до сих пір у Раді так і не впровадили реформу електронного документообігу.