Раді рекомендують передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

Так, члени комітету на засіданні 9 жовтня розглянули відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".

"Члени комітету рекомендують Верховній раді прийняти в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" (№2148)", - сказано в повідомленні.

Зокрема, документом пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого депутата ВР (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 тисяч гривень).

Нагадаємо, в кінці вересня даний законопроект внесли до Верховної ради. Автор проекту - перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Як писало РБК-Україна раніше, 10 вересня у Раді дев'ятого скликання зафіксували перший випадок неперсонального голосування. На "кнопкодавстві" спіймали позафракційного нардепа, самовисуванця з Донецької області Олександра Ковальова під час голосування за законопроект про імпічмент президента.

Крім того, парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства глави держави Володимира Зеленського про позбавлення депутатів мандата за прогули і "кнопкодавство". Відповідний проект вже надійшов на розгляд в КСУ.