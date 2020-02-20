Раді рекомендують передбачити держдопомогу дитині на майбутнє

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект №2801 ВР рекомендують прийняти за основу

Комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо запровадження державної допомоги дитині на майбутнє. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Члени комітету розглянули законопроект №2801 про внесення змін до закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо запровадження державної допомоги дитині на майбутнє на засіданні 19 лютого.

Зокрема, пропонується передбачити зарахування з державного бюджету України на депозитний рахунок банківської установи, самостійно обраної батьками дитини або іншими законними представниками, одноразової державної допомоги в розмірі 50 тисяч гривень, яка стає банківським вкладом на її ім’я до досягнення нею 18 років.

Також законопроект надає можливість використання зазначених коштів до досягнення нею 18 років виключно у наступних випадках:

на лікування дитини, якщо її батьки або інші законні представники не мають інших джерел для покриття зазначених витрат;

для придбання дитині нового житла у разі його втрати через стихійне лихо або інші форс-мажорні події;

для отримання вищої освіти на підставі укладеного договору про навчання, якщо згідно з умовами договору сума банківського вкладу покриває не менше половини вартості всього відповідного навчання;

у разі вкладення допомоги в інвестиційний фонд або в накопичувальну програму страхування життя.

"Члени комітету запропонували за доцільне при прийнятті законопроекту за основу: передбачити прив’язку суми виплати до прожиткового мінімуму, зазначити в тексті законопроекту, що кошти допомоги на майбутнє мають зберігатися лише у державних банках", - вказано у повідомленні.

Крім того, члени комітету пропонують вилучити норму щодо можливості вкладення коштів допомоги до інвестиційного фонду або до накопичувальної програми страхування життя, оскільки при цьому можливі зловживання та втрата коштів дитини.

Нагадаємо, раніше 14 київських пологових будинків приєдналися до комплексної послуги єМалятко. Зазначалося, що Київ - п'яте місто, де з нового року запрацювала відповідна послуга.

Як писало РБК-Україна, у травні 2019 року комітет парламенту з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму рекомендував Верховній раді 8 скликання прийняти за основу законопроект №10134 щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних з народженням дитини.