Раді рекомендують дозволити українцям змінювати по батькові

Комітет парламенту з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2450 щодо права фізичної особи на зміну по батькові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, у законопроекті пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, якими передбачається право особи віком старше шістнадцяти років на власний розсуд змінювати своє по батькові так само, як і своє прізвище та (або) власне ім’я.

Крім того, дитина віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років має отримати право змінювати своє по батькові за згодою батьків, а також за згодою одного з батьків, у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері. У разі заперечення одного з батьків проти такої зміни спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

При цьому члени комітету вважають за доцільне вилучити норму щодо права дитини віком від чотирнадцяти до шістнадцяти змінювати по батькові, оскільки ця норма може призвести до посилення конфліктів між батьками. Тим більше, що спір у суді може затягнутися на ті ж два роки, поки дитина зможе самостійно вирішувати це питання.

"Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект щодо права фізичної особи на зміну по батькові", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, законопроект № 2450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів про право фізичної особи на зміну батькові" зареєстрували у Раді у листопаді 2019 року. Авторами законопроекту виступили депутати з фракції "Слуга народу".

Зокрема, у документі пропонується закріпити норму, відповідно до якої фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право змінити не тільки ім'я і прізвище, а й по батькові.

Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня Рада відхилила законопроект №0938 (№2018 в старому скликанні, - ред.) "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на зміну по батькові". За таке рішення проголосували 284 нардепа.