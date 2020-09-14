У Раді рекомендують не скасовувати "квартирну повинність"

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній раді не скасовувати квартирну повинність населення підселювати військових у випадку введення воєнного стану. Відповідний законопроект №3968 рекомендують повернути на доопрацювання Кабінету міністрів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді включити законопроект до порядку денного четвертої сесії та рекомендувати за результатами розгляду законопроекту у першому читанні повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня уряд на своєму засіданні підтримав законопроект, який пропонує виключити норму про квартирну повинність населення підселювати військових у випадку введення воєнного стану.

Квартирна повинність - обов'язок населення відводити приміщення для військ в місцях їх постійного розташування (зимові та літні квартири) або тимчасові зупинки.

Як писало РБК-Україна, попередній Кабмін також направляв до Верховної ради законопроект про скасування військово-квартирної повинності з розквартирування військовослужбовців, силовиків та евакуйованого населення.