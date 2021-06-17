Раді рекомендують не скасовувати контроль НАЗК за фінансами партій

При цьому законопроект №5253 пропонує такий контроль скасувати.

Народний депутат Олег Макаров, представляючи цей документ, нагадав, що у 2015 році запровадили державне фінансування політичних партій.

За його словами, досвід показав, що не чітко встановлені повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

"Потрібно вдосконалити порядок, що допоможе НАЗК ефективно працювати, а політичним партіям працювати більш впевнено", - сказав Макаров.

Підкреслюється, що НАЗК не підтримало законопроект №5253. Заступник голови відомства Іван Пресняков зазначив, що у разі прийняття документу фактична діяльність НАЗК із перевірки звітів політичних партій буде нівельована.

Пресняков звернув увагу, що механізм припинення фінансування партій довів свою ефективність, адже партії згодом надавали виправлену інформацію.

"Альтернативний законопроект №5253-1 на відміну від основного не містить корупційного ризику позбавлення права НАЗК перевіряти партійні фінанси на предмет фіктивності", - сказано у повідомленні.

Цей проект уточнює окремі підстави для зупинення та припинення держафінансування статутної діяльності партії; дає можливість партіям у разі виявлення обставин, які слугують підставами для зупинення або припинення держфінансування, їх усувати або надавати письмові пояснення з необхідними документами, доказами до прийняття рішення про зупинення або припинення фінансування.

Встановлюються додаткові вимоги щодо обґрунтованості та оприлюднення рішень Нацагентства з питань запобігання корупції про зупинення або припинення держфінансування партії.

Згідно з законом, підвищується до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб розмір розбіжностей між відомостями, зазначеними у звіті партії про майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру, та достовірними відомостями, для зупинення або припинення держфінансування.

"Комітет рекомендує прийняти за основу законопроект щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій, №5253-1, а законопроект №5253 - відхилити", - сказано у повідомленні.