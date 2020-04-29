Раді рекомендують звільнити від оподаткування зарплати медиків, що борються з COVID-19

Відповідне рішення ухвалив фінкомітет парламенту
Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту звільнити від оподаткування зарплати медиків, що борються з коронавірусною хворобою. Про це написав перший заступник голови комітету, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.
Відповідний законопроект №3329-2 рекомендується ухвалити у цілому.
"Щойно комітет рекомендував наш новий антикризовий законопроект №3329-2 в цілому! Нагадаю, що з основних новацій - звільнення від ПДФО та військового збору зарплат медиків та працівників, які борються з COVID-19", - написав парламентар.
Крім того, документом передбачене:
Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка визначає правила та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з коронавірусів отримуватимуть підвищені зарплати.
Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство охорони здоров'я визначило перелік посад медичних працівників з підвищеними доплатами.