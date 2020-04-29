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Раді рекомендують звільнити від оподаткування зарплати медиків, що борються з COVID-19

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 13:43
Раді рекомендують звільнити від оподаткування зарплати медиків, що борються з COVID-19
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення ухвалив фінкомітет парламенту

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту звільнити від оподаткування зарплати медиків, що борються з коронавірусною хворобою. Про це написав перший заступник голови комітету, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк на своїй сторінці в Facebook.

Відповідний законопроект №3329-2 рекомендується ухвалити у цілому.

Раді рекомендують звільнити від оподаткування зарплати медиків, що борються з COVID-19

"Щойно комітет рекомендував наш новий антикризовий законопроект №3329-2 в цілому! Нагадаю, що з основних новацій - звільнення від ПДФО та військового збору зарплат медиків та працівників, які борються з COVID-19", - написав парламентар.

Крім того, документом передбачене:

  • продовження до кінця карантину раніше запроваджених податкових пільг та послаблень в адмініструванні;
  • продовження ще на місяць звільнення ФОПів від ЄСВ за себе;
  • ненарахування штрафів та пені за прострочення виплат по споживчих кредитах до 31 липня.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка визначає правила та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з коронавірусів отримуватимуть підвищені зарплати.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство охорони здоров'я визначило перелік посад медичних працівників з підвищеними доплатами.

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