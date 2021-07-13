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Раді рекомендують остаточно заборонити куріння е-сигарет у громадських місцях

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують остаточно заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування надав рекомендацію прийняти у другому читанні законопроект №4358.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Закон дає визначення ряду термінів: бездимний тютюновий виріб, електронна сигарета, новітній тютюновий виріб, рідини що використовуються в електронних сигаретах.

Встановлюються вимоги для виробництва і реалізації тютюнової продукції, е-сигарет, бездимних тютюнових виробів щодо:

  • вмісту шкідливих речовин;
  • оформлення упаковки, зокрема, медичних попереджень споживачів;
  • обмеження реалізації (продажу) та вживання;
  • рекламування.

У документі прописана відповідальність за порушення встановлених норм.

До законопроекту до другого читання подали 515 поправок, із яких 77 пропонується врахувати повністю і 10 - частково, а решту поправок - відхилити.

Комітет передбачив, що розмір штрафів встановлюється у залежності від мінімального прожиткового мінімуму, а не у вигляді фіксованої суми.

"Члени комітету затвердили порівняльну таблицю до законопроекту і ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей за основу на початку червня.

Як писало РБК-Україна, ВР раніше прийняла за основу законопроект №4212 про зміни до статті 22 закону "Про рекламу", який пропонує заборонити рекламу е-сигарет і рідин, які в них використовуються, а також тютюнових виробів для електричного нагріву.

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электронные сигаретыВерховна рада