Раді рекомендують остаточно заборонити куріння е-сигарет у громадських місцях

Верховній раді рекомендують остаточно заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування надав рекомендацію прийняти у другому читанні законопроект №4358.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Закон дає визначення ряду термінів: бездимний тютюновий виріб, електронна сигарета, новітній тютюновий виріб, рідини що використовуються в електронних сигаретах.
Встановлюються вимоги для виробництва і реалізації тютюнової продукції, е-сигарет, бездимних тютюнових виробів щодо:
У документі прописана відповідальність за порушення встановлених норм.
До законопроекту до другого читання подали 515 поправок, із яких 77 пропонується врахувати повністю і 10 - частково, а решту поправок - відхилити.
Комітет передбачив, що розмір штрафів встановлюється у залежності від мінімального прожиткового мінімуму, а не у вигляді фіксованої суми.
"Члени комітету затвердили порівняльну таблицю до законопроекту і ухвалили рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Рада ухвалила цей за основу на початку червня.
Як писало РБК-Україна, ВР раніше прийняла за основу законопроект №4212 про зміни до статті 22 закону "Про рекламу", який пропонує заборонити рекламу е-сигарет і рідин, які в них використовуються, а також тютюнових виробів для електричного нагріву.