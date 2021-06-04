Раді рекомендують остаточно звільнити ввезення електрокарів від податків

Верховній раді рекомендують звільнити від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них. Йдеться про ухвалення у другому читанні відповідних законопроектів №3477 і №3476.
Таку рекомендацію надав комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
Ці закони вносять зміни до Митного та Податкового кодексів України.
Один із авторів законопроекту Роберт Горват заявив, що під час підготовки проекту №3476 до другого читання надійшло 73 пропозиції від народних депутатів. Ще сім поправок напрацювали члени комітету.
"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні. Також комітет ухвалив рішення рекомендувати ВР прийняти в цілому проект закону №3477, системно пов’язаний із попереднім законопроектом", - сказано у повідомленні.
Проект №3477 передбачає тимчасово, до 1 січня 2029 року, звільнити від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, обладнання, що ввозяться на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).
Закон №3476 пропонує тимчасово, з 1 січня 2021 року:
Він також до 31 грудня 2033 року звільняє від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток підприємств електротехнічної промисловості, отриманий від реалізації:
Також звільнити від оподаткування пропонується і прибуток (дохід) підприємств автопромисловості, отриманий від реалізації електромобілів.
Нагадаємо, за основу дані проекти Рада підтримала на початку вересня 2020 року.
Як писало РБК-Україна, в серпні позаминулого року президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №10405, яким передбачаються зелені номери для електромобілів; він набрав чинності з січня 2020 року.