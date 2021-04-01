Раді рекомендують обмежити переселенцям розмір відсотків за користування кредитом

Верховній раді рекомендують обмежити для переселенців розмір відсотків за користування кредитом (позикою), які нараховуються протягом встановленого договором часу. Комітет з питань прав людини рекомендує ухвалити у другому читанні відповідний законопроект №2329.

Автори проекту очікують, що його прийняття дозволить зменшити фінансове навантаження на боржників за договорами кредиту, позики, постраждалих від конфлікту на сході України та тимчасової окупації АР Крим, оскільки вони втратили сталі джерела доходу та майна.

"За наслідками обговорення члени комітету ухвалили рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.