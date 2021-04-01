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Раді рекомендують обмежити переселенцям розмір відсотків за користування кредитом

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують обмежити для переселенців розмір відсотків за користування кредитом (позикою), які нараховуються протягом встановленого договором часу. Комітет з питань прав людини рекомендує ухвалити у другому читанні відповідний законопроект №2329.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Автори проекту очікують, що його прийняття дозволить зменшити фінансове навантаження на боржників за договорами кредиту, позики, постраждалих від конфлікту на сході України та тимчасової окупації АР Крим, оскільки вони втратили сталі джерела доходу та майна.

"За наслідками обговорення члени комітету ухвалили рішення рекомендувати парламенту прийняти законопроект у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого Верховна рада ухвалила за основу відповідний законопроект №2329.

Як писало РБК-Україна, в жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким внутрішньо переміщених осіб в Україні звільнили від сплати туристичного збору.

Так, 17 вересня минулого року Рада прийняла даний законопроект у другому читанні.

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Новини України кредитпереселенцыВерховна Рада
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