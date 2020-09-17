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Переселенців звільнили від сплати туристичного збору в Україні

Україна, Четвер 17 вересня 2020 10:55
Переселенців звільнили від сплати туристичного збору в Україні
Фото: переїзд (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада України звільнила переселенців від сплати туристичного збору. Народні депутати схвалили в другому читанні відповідний законопроект №3103.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 317 нардепів.

У законі прописано, що звільняються від сплати турзбору внутрішньо переміщені особи, які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), а інформація про адресу таких місць зазначена у довідці про взяття на облік переселенця як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

Раніше, а саме 23 листопада 2018 року, до статті 268 Податкового кодексу, яка регулює питання стягнення туристичного збору, внесли зміни. Згідно з ними, ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади. У цій же статті визначався перелік осіб, які звільняються від сплати такого збору, однак ВПО серед них не було.

Нагадаємо, в кінці травня набув чинності закон про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.

Як писало РБК-Україна, взимку ВР відправила на повторне перше читання законопроект про право на пенсію для жителів ОРДЛО.

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