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Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки виїзд за кордон

Україна, П'ятниця 04 вересня 2020 16:08
Раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті комуналки виїзд за кордон
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують обмежити боржникам по оплаті житлово-комунальних послуг виїзд за кордон. Відповідний законопроект №3613 профільний комітет рекомендує прийняти за основу в першому читанні.

Про це повідомляє інформаційне управління ВР.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг №3613", - зазначено в повідомленні.

Цей проект передбачає обов'язкову реструктуризацію заборгованості населення, якщо вона перевищує суму, визначену урядом за кожним видом ЖК-послуг, станом на 1 жовтня 2020 року.

Реструктуризацію пропонують терміном до 5 років за умови, що загальна сума платежів (поточних і платежів з погашення реструктуризованої заборгованості) не повинна перевищувати 25% доходів для субсидіантів і 20% - для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.

На споживачів, які уклали договір про реструктуризацію заборгованості, поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату ЖКП для оплати поточних платежів.

Цей закон передбачає і певні тимчасові обмеження стосовно боржників. За рішенням суду можуть обмежити право виїзду за межі України, управління транспортними засобами, користування зброєю, полювання.

Нагадаємо, в кінці червня у Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3613, а Міністерство розвитку громад і територій надало по ньому роз'яснення.

Як писало РБК-Україна, в Україні хочуть ввести єдиний механізм реструктуризації боргів за житлово-комунальні платежі: у Раді зареєстрували відповідний законопроект №3767.

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