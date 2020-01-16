Раді рекомендують не обкладати митом авто, що ввозять чорнобильці

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект, яким пропонується не обкладати митними платежами автівки, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України особами з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до I та II категорій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, члени комітету на засіданні 15 січня розглянули проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" №2277.

"Проектом пропонується не обкладати митними платежами транспортні засоби (з моменту випуску яких минуло не більше 7 років), що ввозяться (пересилаються) на митну територію України особами з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до I та II категорій", - сказано у повідомленні.

Зокрема, зазначені категорії осіб матимуть право вибору або ввезти на митну територію України транспортний засіб зі звільненням від оподаткування митними платежами, або безоплатно користуватися всіма видами міського та приміського транспорту на території України.

Також у залежності від виду порушення власником транспортного засобу встановлюється адміністративна відповідальність від письмового попередження до накладення штрафу в розмірі п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Запропоновані норми дозволять забезпечувати транспортними засобам безоплатно або на пільгових умовах осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до I та II категорій.

"За результатами обговорення члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада України відхилила проект постанови №2124 про забезпечення рішень КСУ з приводу пільг чорнобильцям. За таке рішення проголосували 240 нардепів.

Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ ініціює внесення змін до Митного кодексу, щоб дозволити працівникам закордонних установ, які повертаються після багаторічної роботи в Україні, ввозити бувші в експлуатації автомобілі без сплати мита.