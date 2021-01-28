Рада рекомендувала Кабміну встановити спецтариф на світло до 100 кВт

Верховній раді рекомендували прийняти за основу і в цілому проект постанови про захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Документом, зокрема, пропонується встановити спеціальний тариф на електроенергію за споживання до 100 кВт в місяць.

Відповідне рішення ухвалив комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Включити проект постанови до порядку денного сесії і прийняти його за основу і в цілому з урахуванням висловлених пропозицій комітету", - йдеться у висновках комітету.

Нагадаємо, раніше на розгляд у Верховну раду надійшла відповідна постанова. Документом пропонується:

ввести державне регулювання тарифів на теплову енергію, постачання гарячої води, електроенергії та природного газу;

встановити окремий тариф на електричну енергію за споживання до 100 кВт/год на місяць (включно);

встановити окремий тариф на електроенергію для будинків за споживання до 3000 кВт/год на місяць (включно);

удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів;

розглянути можливість компенсації витрат, понесених споживачами, які проживають у будинках, за обсяг спожитої електроенергії до 3000 кВт/год на місяць (включно)

Відзначимо, вчора Кабінет міністрів схвалив виплати компенсацій частини побутових споживачів через підвищення тарифів на електроенергію. На це виділили 1,4 млрд гривень.