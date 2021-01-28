Спецтариф, держрегулювання і компенсації: як Раді пропонують вирішити питання зростання цін

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

До Верховної ради передали проект постанови про соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Документ направлений на розгляд профільного комітету.

Про це йдеться на сайті парламенту.

У пояснювальній записці нардепи наголосили, що пропонується:

ввести державне регулювання тарифів на теплову енергію, постачання гарячої води, електроенергії та природного газу;

встановити окремий тариф на електричну енергію за споживання до 100 кВт/год на місяць (включно);

встановити окремий тариф на електроенергію для будинків за споживання до 3000 кВт/год на місяць (включно);

удосконалити механізм підтримки вразливих споживачів;

розглянути можливість компенсації витрат, понесених споживачами, які проживають у будинках, за обсяг спожитої електроенергії до 3000 кВт/год на місяць (включно);

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів вирішив компенсувати частини побутових споживачів підвищення тарифів на електроенергію. Із спеціального фонду держбюджету виділили 1,4 млрд гривень.

Також голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомляв, що найближчим часом документ про регулювання тарифів на комуналку повинен бути включений до порядку денного.