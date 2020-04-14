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У Раді розглянуть закон щодо рівності прав на виплату недоотриманої пенсії

Новини » Політика     14.04.2020 - 17:54
У Раді розглянуть закон щодо рівності прав на виплату недоотриманої пенсії
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету заплановане на середу, 15 квітня

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму засіданні в середу, 15 квітня, розгляне законопроект щодо рівності прав отримання недоотриманої пенсії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті парламенту.

При цьому вказано, що комітет не є головним з опрацювання цього законопроекту.

"Проект закону про внесення змін до статті 61 ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (щодо рівності прав отримання недоотриманої пенсії) (р.№2824, н.д. С.Вельможний та ін.)", - сказано у порядку денному.

Крім того, парламентарі розглянуть ряд законопроектів щодо справедливого оподаткування:

  • законопроект №2591 "Про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України щодо звільнення молоді від сплати податку на доходи фізичних осіб"
  • проект №2629 "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо захисту прав платників податків та заходів з дотримання принципу справедливості оподаткування)".
  • проект №2758 "Про внесення змін до статті 167 Податкового кодексу України (щодо запровадження справедливої прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб)" та альтернативний до нього №2758-1

Нагадаємо, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розгляне законопроект щодо забезпечення відновлення права жінок на заслужену пенсію.

Як писало РБК-Україна раніше, у змінах до державного бюджету на 2020 рік Верховна рада України передбачила додаткові 10 млрд гривень на виплати пенсій і надбавок. Кошти виділять Міністерству соціальної політики.

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