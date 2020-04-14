У Раді розглянуть закон щодо рівності прав на виплату недоотриманої пенсії

Засідання комітету заплановане на середу, 15 квітня
Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на своєму засіданні в середу, 15 квітня, розгляне законопроект щодо рівності прав отримання недоотриманої пенсії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті парламенту.
При цьому вказано, що комітет не є головним з опрацювання цього законопроекту.
"Проект закону про внесення змін до статті 61 ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (щодо рівності прав отримання недоотриманої пенсії) (р.№2824, н.д. С.Вельможний та ін.)", - сказано у порядку денному.
Крім того, парламентарі розглянуть ряд законопроектів щодо справедливого оподаткування:
Нагадаємо, комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розгляне законопроект щодо забезпечення відновлення права жінок на заслужену пенсію.
Як писало РБК-Україна раніше, у змінах до державного бюджету на 2020 рік Верховна рада України передбачила додаткові 10 млрд гривень на виплати пенсій і надбавок. Кошти виділять Міністерству соціальної політики.