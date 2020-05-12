У Раді розглянуть закон про право Кабміну призначати директора Фонду соцстрахування

Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розгляне в другому читанні законопроект №2275, яким передбачається, що призначати директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України буде Кабінет міністрів. Про це свідчить порядок денний засідання комітету, опублікована на сайті парламенту.

Засідання комітету відбудеться 14 травня.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним: підготовка до другого читання... проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування (р.№2275, друге читання)", - сказано в повідомленні.

Так, документом пропонується передбачити, що призначати і звільняти директора виконавчої дирекції Фонду соцстрахування буде Кабмін за поданням міністра соціальної політики. Директор призначатиме трьох заступників за погодженням з головою Мінсоцполітики.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №2275, за нього проголосували 250 нардепів.

Нагадаємо, 20 листопада Фонд соцстраху повідомив про припинення перерахування коштів для виплати лікарняних і допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам. Тоді в Мінсоцполітики зв'язали припинення виплат з поновленням на посаді виконавчого директора фонду Євгена Баженкова.

При цьому 21 листопада в Фонді заявили, що відновлюють виплати лікарняних та декретних. Відповідні документи були підписані відновленим керівником Фонду Баженкова.