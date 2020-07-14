У Раді розповіли, коли може запрацювати податок на виведений капітал

У "Слузі народу" розраховують, що закон про податок на виведений капітал вдасться ухвалити до кінця поточного року. Повноцінно нововведення може запрацювати вже з 2021 року.

Про це сказав в інтерв’ю РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Нардеп зазначив, що у часи коронакризи багато країн зменшують податки для бізнесу у відповідь на прохання підприємців.

"Я сподіваюсь, до речі, що нам вдасться запустити до кінця року податок на виведений капітал. Мені здається, що це теж буде певним полегшенням", - заявив Наталуха.

Він уточнив, що якщо Рада ухвалить відповідні зміни до законодавства до кінця 2020 року, податок на виведений капітал повноцінно запрацює з наступного року.

Як повідомляло РБК-Україна, законопроект про податок на виведений капітал розглядався Верховною радою попереднього скликання, однак народні депутати не змогли його ухвалити. Однією з причин була позиція МВФ, який був проти закону.