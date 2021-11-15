В Раді розповіли, навіщо в Україні необхідне обов'язкове екострахування

Актуальність розвитку екологічного страхування в Україні зумовлена зобов`язаннями України відповідно до угоди про Асоціацію з ЄС, і реально існуючими проблемами. В Україні досі високою є частка потенційно небезпечних виробництв у загальній структурі виробництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Верховної ради Олени Криворучкіної, одного з авторів законопроекту про екологічне страхування та гарантії відшкодування шкоди, завданої внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку ( №6018-2 ).

За її словами, кількість техногенних аварій та екологічних катастроф невпинно зростає з роками, а враховуючи критичний ступінь зносу устаткування на більшості вітчизняних промислових підприємств, прогнози невтішні.

"Відповідно до напрацювань робочої групи екокомітету, законопроект має встановити єдині умови та порядок організації екологічного страхування в Україні саме в обов’язковій формі. Наразі у нашій країні відсутній закон про обов’язкове страхування відповідальності за шкоду довкіллю, завдану суб’єктом господарювання. Натомість, у багатьох країнах світу така практика існує. І зарубіжний досвід доводить, що впровадження подібного страхування забезпечує ефективний захист навколишнього середовища реальними засобами та стимулює компанії більш ґрунтовно оцінювати можливі ризики свого негативного впливу на довкілля", - розповіла Олена Криворучкіна.

Експерт вважає, що саме екологічне страхування дозволить об`єднати ресурси ризикових секторів економіки для компенсації можливих збитків, зумовлених аварійними забрудненням довкілля. При цьому, екологічні ризики повинні встановлюватися не централізовано по галузі, а індивідуально по страхувальнику.