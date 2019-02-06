У Раді розповіли, скільки українців захворіли на кір з 2017 року

У комітеті зазначили, що такої кількості хворих не реєструвалося ні в один з епідпідйомів захворюваності на кір за останні 15 років

Комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения сообщает, что с 2017 года в Украине зарегистрировано более 71 500 случаев заболевания корью среди населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, третий год подряд в Украине наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью.

"С 2017 года, третий год подряд, в Украине наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. За это время зарегистрировано более 71 500 случаев заболевания корью среди населения (2017 - 4782 случая, 2018 - 52349 случаев, за 5 недель 2019 - 15095 случаев)", - отметили в комитете.

Также указано, что такого количества больных не регистрировалось ни в один из эпидемических подъемов заболеваемости корью за последние 15 лет.

Кроме того, от осложнений кори за указанный период умерло 27 больных: в 2017 году - 5, 2018-м - 16, с начала 2019 года - умерло 6 человек.

"Высоким считается уровень заболеваемости, если количество заболевших превышает 10 на 100 тысяч населения, а в Украине в 2017 году зарегистрировано 11,22 случаев на 100 тысяч населения, а в 2018 году - 125,47 случаев, то есть произошел рост в 11,13 раз", - отметила глава комитета Ольга Богомолец.

Напомним, комитет ВР решил обратиться к президенту Украины Петра Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по поводу ситуации, которая сложилась с заболеваемостью корью.

Как писало РБК-Украина ранее, более 15 тыс. украинцев заболели корью в январе 2019 года. Самые высокие показатели заболеваемости - в Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и городе Киеве.

Ранее Министерство здравоохранения решило не объявлять эпидемию кори в Украине.