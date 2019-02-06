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У Раді розповіли, скільки українців захворіли на кір з 2017 року

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 14:18
У Раді розповіли, скільки українців захворіли на кір з 2017 року
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті зазначили, що такої кількості хворих не реєструвалося ні в один з епідпідйомів захворюваності на кір за останні 15 років

Комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я повідомляє, що з 2017 року в Україні зареєстровано понад 71,5 тисяч випадків захворювання на кір серед населення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління апарату ВР.

Так, третій рік поспіль в Україні спостерігається епідемічний підйом захворюваності на кір.

"З 2017 року, третій рік поспіль, в Україні спостерігається епідемічний підйом захворюваності на кір. За цей час зареєстровано понад 71,5 тисяч випадків захворювання на кір серед населення (2017 рік - 4782 випадки, 2018 - 52349 випадків, за 5 тижнів 2019 року - 15095 випадків)", - зазначили в комітеті.

Також вказано, що такої кількості хворих не реєструвалося ні в один з епідемічних підйомів захворюваності на кір за останні 15 років.

Крім того, від ускладнень кору за вказаний період померло 27 хворих: 2017 рік - 5, 2018 рік - 16, з початку 2019 року - померло 6 осіб.

"Високим вважається рівень захворюваності, якщо кількість хворих перевищує 10 на 100 тисяч населення, а в Україні в 2017 році зареєстровано 11,22 випадків на 100 тисяч населення, а в 2018 році - 125,47 випадків, тобто відбулося зростання у 11,13 разів", - зазначила глава комітету Ольга Богомолець.

Нагадаємо, комітет ВР вирішив звернутися до президента України Петра Порошенка з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо ситуації, яка склалася з захворюваністю на кір.

Як писало РБК-Україна раніше, більше 15 тис. українців захворіли на кір у січні 2019 року. Найвищі показники захворюваності - у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Києві.

Раніше Міністерство охорони здоров'я вирішило не оголошувати епідемію кору в Україні.

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