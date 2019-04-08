У Раді розповіли, скільки правок до "мовного закону" залишилось розглянути

Верховній раді Україні залишилось розглянути 862 поправки до "мовного закону". Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко під час погоджувальної ради у ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

У вівторок робота парламенту розпочнеться саме з розгляду цього документу.

"Парламент розглядає у другому читанні проект закону "Про функціонування української мови як державної". Нам залишається розглянути 862 поправки. У вівторок завтра ми розпочнемо роботу з розгляду поправок до закону", - повідомила Геращенко.

За її словами, в порядку денному також стоять законопроекти, які запропоновані комітетами.

"Блоки аграрної політики, інформатизації, ПЕК, а також питання ратифікації міжнародних договорів", - додала парламентар.

Нагадаємо, в кінці березня повідомлялося, що Верховна рада України повернеться до розгляду "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" вже в квітні. Так, парламентарі продовжать розгляд документа на наступному пленарному засіданні у вівторок, 9 квітня.

Як писало РБК-Україна, парламентарі розглянули майже 60% правок до "мовного закону".

Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування "мовного закону" через провалені поправки.

Додамо, раніше представник Кабміну у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко підкреслював, що нардепи не встигнуть проголосувати у другому читанні "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" до першого туру виборів президента України.