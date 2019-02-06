У Раді розповіли про регіони з найвищими показниками захворюваності на кір у 2018

Найвищий приріст захворюваності на кір спостерігався серед дітей віком від 10 до 17 років

В комитете парламента по вопросам здравоохранения рассказали, что самые высокие показатели заболеваемости корью в 2018 году регистрировались во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Указано, что самый высокий прирост заболеваемости корью наблюдался среди детей в возрасте от 10 до 17 лет, а также среди взрослого населения.

"Сейчас добавилась проблема огромного количества больных корью, требующих госпитализации из-за тяжелого течения болезни. Кроме того, наблюдается высокая заболеваемость гриппом и палаты переполнены", - заявили в комитете.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам здравоохранения сообщает, что с 2017 года в Украине зарегистрировано более 71 500 случаев заболевания корью среди населения и 27 смертей от кори.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет ВР решил обратиться к президенту Украины Петру Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по поводу ситуации с заболеваемостью корью.

Добавим, больше 15 тысяч людей в Украине заболели корью в январе 2019 года. Отмечалось, что высокие показатели заболеваемости - в Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и городе Киеве.

Ранее Министерство здравоохранения решило не объявлять эпидемию кори в Украине.