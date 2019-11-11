В Раді розповіли, коли розглянуть законопроекти про народовладдя

Законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали найближчими днями. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, загалом в Раді близько 8 проектів, які стосуються питання народовладдя та проведення референдуму.

"Ми активно працюємо над завершенням блоку законів, які стосуються народовладдя. Ви знаєте це була основна обіцянка президента України. Ми вийшли десь на 7-8 законопроектів, починаючи від всеукраїнського референдуму, місцевого референдуму, електронних петицій, народних законодавчих ініціатив та народного вето на закони і прийняття рішень..Я думаю, що найближчим часом вони будуть внесені до залу", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом Рада прийме закон щодо референдуму. За його словами, цей закон чітко встановить види і механізми референдуму.

В свою чергу, Комітет з питань антикорупційної політики визнав корупційними два законопроекти про проведення референдуму. Зокрема, йдеться про проект закону №2182 "Про всеукраїнський референдум" та №1123 "Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою".