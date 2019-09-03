У Раді розповіли, коли розглянуть закон про захист споживачів фінансових послуг

Уже наступного тижня парламент може розглянути законопроект №1085 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг. Про це заявив заступник голови комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, проектом пропонується прибрати з ринку не дуже ефективні комісії з регулювання фінансових послуг та цінних паперів.

"Зараз пропонується прибрати з ринку не дуже ефективні комісії з регулювання фінансових послуг та цінних паперів. Не дуже ефективних, тому що зараз вони є інструментом відмивання або вирішення питань. Наприклад, тут вам перекрили можливість для відтоку капіталу, а тут - відкрили. Це такі "кранікі" в різних руках. Якщо ми говоримо про очищення, то це має бути в одних руках, але потім з перспективою відділення нагляду взагалі окремих структур", - зазначив парламентар.

За словами Дубинського, документ може отримати висновки комітетів уже на цьому тижні.

"Доволі великий законопроект. Я думаю, що якщо ми зможемо отримати на них висновки комітетів на цьому тижні, то він може бути винесений у парламент уже наступного тижня", - заявив нардеп.

Нагадаємо, Дубинський зазначив, що законопроект про консолідацію функцій державного регулювання ринків фінансових послуг" (так званий законопроект про "спліт") буде розглянутий профільним комітетом парламенту до кінця тижня.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку законопроект про "спліт", який передає Нацбанку повноваження з нагляду за небанківськими фінансовими установами. Президент 2 вересня заявив, що даний проект парламент має схвалити до 1 жовтня 2019 року. Відповідальними за прийняття документу Зеленський визначив спікера парламенту Дмитра Разумкова і голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.