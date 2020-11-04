У Раді розповіли, коли розглянуть закон про відновлення е-декларування

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада розгляне законопроект, який відновлює електронні декларації та кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, після того, як одержить висновок ще одного комітету. Висновок повинен зробити ще комітет з питань правової політики.

Про це заявив глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Законопроект (про відновлення декларування, - ред.) ще має розглянути комітет з правової політики. Після цього ми будемо визначатися", - зазначив парламентарій.

Відзначимо, вчора комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав законопроект №4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді. Один з авторів документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Члени комітету визнали законопроект відповідним нормам антикорупційного законодавства, рекомендували включити його до порядку денного і прийняти проект за основу і в цілому.

Як писало РБК-Україна, даний законопроект внесли в парламент 2 листопада. Разумков анонсував цей документ у ході ранкового засідання погоджувальної ради парламенту.

Відзначимо, 27 жовтня Зеленський вніс до Верховної ради законопроект, згідно з яким припиняються повноваження усіх діючих суддів Конституційного суду України.