У Раді розповіли, коли оприлюднять кінцевий варіант "мовного закону"

Кінцевий проголосований варіант "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" буде оприлюднено на сайті Верховної ради після того, як документ підпише голова ВР Андрій Парубій. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив глава комітету з питань культури та духовності Микола Княжицький.

Він зазначив, що нардепи вже ознайомилися з кінцевим варіантом закону.

"Кінцевий варіант законопроекту був розданий депутатам перед голосуванням. Той, який голосувався, був на сайті. А то, що вже проголосовано, як я розумію, після того, як голова Верховної ради його підпише, він з'явиться на сайті", - заявив Княжицький.

За словами нардепа, голова Верховної ради підпише закон після розгляду постанов про скасування закону.

"Є три дні для того, щоб подали постанову про оскарження закону. Одна з них була подана. Її має розглянути регламентний комітет. Потім вона має бути проголосована в залі. Якщо вона не збере голосів, голова тоді підпише", - повідомив Княжицький.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила в другому читанні "мовний закон". Документ підтримали 278 нардепів.

Підкреслимо, текст остаточного варіанту "мовного закону", який вчора в ході засідання профільного комітету зводили парламентарі на увазі провалених поправок, на даний момент відсутній на сайті Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, Княжицький заявив, що адміністративну відповідальність за порушення "мовного закону" відстрочили на три роки. Він підкреслив, що закон жодним чином не принижує ніяких національних меншин.

Додамо, президент України Петро Порошенко підпише "мовний закон", коли документ надійде з Верховної ради.