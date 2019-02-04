У Раді розповіли, коли оприлюднять допрацьований "мовний закон"

У профільному комітеті сподіваються, що документ з'явиться у Раді у найближчі тижні

Подготовленный ко второму чтению "языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" планируют обнародовать 4-5 февраля. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ опубликован на официальном сайте парламента.

"Я надеюсь, что сегодня, в крайнем случае завтра, готовый ко второму чтению закон об использовании украинского языка как государственного появится на сайте Верховной рады. Все смогут с ним ознакомиться", - заявил Княжицкий.

Нардеп выразил надежду, что законопроект может появиться в сессионном зале ВР в ближайшие недели.

"Все смогут увидеть, что это будет абсолютно демократический закон, который обеспечивает плавные этапы перехода к внедрению украинского языка. Нам крайне важно принять этот закон. Надеюсь, что это удастся сделать в ближайшие недели", - добавил он.

Как писало РБК-Украина в своем материале "Предвыборная повестка: чем займется Верховная рада на новой сессии", законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет внесен на рассмотрение парламента в феврале, его рассмотрение займет не менее одной пленарной недели.

Напомним, глава ВР Андрей Парубий заявил, что "языковой закон" безотлагательно рассмотрят во втором чтении в феврале. В документ могут включить поправку о языке образования.

Добавим, подготовленный ко второму чтению закон о функционировании украинского языка как государственного не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках Европейского союза.