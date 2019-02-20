У Раді розповіли, коли новий виборчий кодекс передадуть до комітету

При цьому завершення опрацювання кодексу може залежати від кворуму на останніх засіданнях робочої групи

Новый избирательный кодекс смогут передать в профильный парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия в течение одного месяца. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член рабочей группы по избирательному кодексу народный депутат Игорь Попов.

Парламентарий отметил, что документ насчитывает 4 тысячи поправок.

"Если прогнозировать, еще два заседания необходимо рабочей группе для того, чтобы подготовить все. Затем материалы будут переданы секретариату комитета, он все это "упаковывает" и оформляет. Имеется в виду, что в профильный комитет должна уйти соответствующая таблица с поправками, а также рекомендациями рабочей группы по каждой из них. Этот документ сделать также технологически трудно, ведь там более 4 тысяч поправок - он едет туда, и куски складываются. То есть, в течение месяца можно все это сделать и передать в профильный комитет", - сообщил Попов.

Нардеп не исключил, что завершение обработки нового избирательного кодекса может зависеть от кворума на последних заседаниях рабочей группы.

"Рабочая группа может это сделать в течение места, но передаст ли - я не знаю. В рабочую группу входит 40 человек, в том числе 20 народных депутатов. Если на последнее заседание придет 15 скажут, мы что-то не понимаем, все сначала", - добавил он.

Напомним, на следующей неделе планируется провести заключительное заседание парламентской рабочей группы по рассмотрению поправок к новому избирательному кодексу.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля глава подкомитета по вопросам выборов и референдумов комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной рады Александр Черненко рассказал, что рабочая группа почти закончила рассмотрение поправок в избирательный кодекс.

Так, глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов ранее не исключал разработку нового избирательного кодекса.